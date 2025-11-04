ಮಂಗಳವಾರ, 4 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಬೇಡಿ: ನೇಕಾರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:25 IST
Last Updated : 4 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:25 IST
ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದ ಡಾ.ಬಾಬುಜಗಜೀವನ್‌ ರಾಂ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ನೇಕಾರ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು
