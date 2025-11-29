ಶನಿವಾರ, 29 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbangaluru rural
ADVERTISEMENT

ಆನೇಕಲ್‌: ಸೆರೆಗೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಗುದ್ದಿದ ಕಾಡೆಮ್ಮೆ

ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಆರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಗಾಯ । ತಮಿಳುನಾಡಿನತ್ತ ಕಾಡೆಮ್ಮೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 17:44 IST
Last Updated : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 17:44 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Forest DepartmentAnekalWild Animalbison

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT