ಆನೇಕಲ್‌: ಸೆರೆಗೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಗುದ್ದಿದ ಕಾಡೆಮ್ಮೆ

<p>ಆನೇಕಲ್: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡೆಮ್ಮೆ ಸೆರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ಕಾಡೆಮ್ಮೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಆರು ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆಯೂ ಕಾಡೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿನತ್ತ ಓಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾರಪ್ಪ, ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ, ರಮೇಶ್ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ವೆಂಕಟೇಶ್, ಕಬ್ಬಾಳ, ರಮೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬಳ್ಳೂರಿನ ನೀಲಗಿರಿ ತೋಪಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ, ಕಾಡೆಮ್ಮೆ ಇರುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನುಗ್ಗಿದ್ದರಿಂದ ಏಕಾಏಕಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಂಡ ಕಾಡೆಮ್ಮೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ.</p>.<p>ಮಾರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಗುದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಮರಕ್ಕೆ ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡರು. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಬೆನ್ನು ಮತ್ತು ತೊಡೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಬೆನ್ನು, ಸೊಂಟ ಹಾಗೂ ರಮೇಶ್ ಅವರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್, ಕಬ್ಬಾಳ, ರಮೇಶ್ ಅವರಿಗೂ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಆನೇಕಲ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಾಡೆಮ್ಮೆ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಖಾಸಗಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ನಂತರ ಅದು ಬಳ್ಳೂರಿನತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿತ್ತು. ಇದರ ಜಾಡಿನಲ್ಲೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಬಳ್ಳೂರು ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಲಗಿರಿ ತೋಪಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡೆಮ್ಮೆ ಮಲಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರಿಸಿ ಹುಡಕಾಟ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕಾಡೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಚನಾಕ್ ಆಗಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಭೀತಿಗೊಂಡ ಕಾಡೆಮ್ಮೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲೇ ಏಕಾಏಕಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಭೀತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ ಕಾಡೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡುಗೆ ಓಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಆನೇಕಲ್ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶನಿವಾರ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಬಳ್ಳೂರು ಗಡಿಯ ಮೂಲಕ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಜೂಜುವಾಡಿಗೆ ಕಾಡೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಓಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಟಾಕಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕಾಡೆಮ್ಮೆಯು ಜೂಜುವಾಡಿಗೆ ಓಡಿದೆ. ಜೂಜುವಾಡಿಯ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕಾಡೆಮ್ಮೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆನೇಕಲ್ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಶ್ರೀಧರ್, ಶಿವರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>