ಬೆಳಗಾವಿ: ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮರಗಳ ತೆರವು

ನಗರದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗಳು, ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಚುರುಕುಗೊಂಡ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 7:47 IST
Last Updated : 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 7:47 IST
ಬೆಳಗಾವಿಯ ನೆಹರೂ ನಗರದಿಂದ ಶಾಹೂ ನಗರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿನ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ಮರಗಳ ಟೊಂಗೆ ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವುದು  ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ
ಬೆಳಗಾವಿಯ ನೆಹರೂ ನಗರದಿಂದ ಶಾಹೂ ನಗರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿನ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ಮರಗಳ ಟೊಂಗೆ ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವುದು  ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ
Belagavi

