ಬೆಳಗಾವಿ | ಗಾಂಜಾ ಮಾರಾಟ: ಒಬ್ಬನ ಬಂಧನ

<p><strong>ಬೆಳಗಾವಿ:</strong> ಇಲ್ಲಿನ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಗಾಂಜಾ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಾಗವಾನ ಗಲ್ಲಿಯ ಸಲೀಮ್ ಕಮರುದ್ದೀನ್ ಸೌದಾಗರ ಬಂಧಿತ. 'ಈತ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದು, 30 ಅಪರಾಧಿಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ. ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<h2>ಗಾಂಜಾ ಸೇವನೆ: ಒಬ್ಬನ ಬಂಧನ</h2>.<p>ಬೆಳಗಾವಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಗುರುವಾರ ಗಾಂಜಾ ಸೇವನೆ ಆರೋಪದಡಿ ಜಟಪಟ ಕಾಲೊನಿಯ ಪ್ರಶಾಂತ ರಜಪೂತ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಟಿಳಕವಾಡಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<h2>ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ: ಓರ್ವನ ಬಂಧನ</h2>.<p>ಬೆಳಗಾವಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುದಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮದ್ಯ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ಹುದಲಿಯ ಸತ್ಯಪ್ಪ ತಲ್ಲೂರಿ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಮಾರಿಹಾಳ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ₹1,400 ಮೌಲ್ಯದ ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳ ಮದ್ಯ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.</p>.<h2>ಒಬ್ಬನ ಬಂಧನ</h2>.<p>ಬೆಳಗಾವಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಗಣೇಶಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಸೈನಿಕ ಕಾಲೊನಿ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಗುರುವಾರ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಆಯುಧ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗಣೇಶಪುರದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಗರದ ಆಕಾಶ ಪೀಟರ್, ಅಮನ್ರಾಜ್ ಬಡೋದೇಕರ ಬಂಧಿತರು. ಅವರಿಂದ ಹರಿತವಾದ ತಲ್ವಾರ್ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.</p>