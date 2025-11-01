ಶುಕ್ರವಾರ, 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಬೆಳಗಾವಿ: ತಡರಾತ್ರಿಯೇ ಪುಟಿದೆದ್ದ ಕನ್ನಡ ವೈಭವ, ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ

ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಕನ್ನಡಿಗರು, ಬಾನಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತಾರ, ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದ ಯುವಪಡೆ, ಭೋರ್ಗರೆದ ಜೈಕಾರ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 19:17 IST
Last Updated : 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 19:17 IST
