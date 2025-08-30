ಶನಿವಾರ, 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbelagavi
ADVERTISEMENT

ಬೆಳಗಾವಿ | ವೈದ್ಯರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಬಾಣಂತಿ ಸಾವು: ಆರೋಪ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 10:35 IST
Last Updated : 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 10:35 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ತೀವ್ರ ರಕ್ತಸ್ರಾವ: ಬಾಣಂತಿ, ಮಗು ಸಾವು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ತೀವ್ರ ರಕ್ತಸ್ರಾವ: ಬಾಣಂತಿ, ಮಗು ಸಾವು
ತೀವ್ರ ರಕ್ತಸ್ರಾವ: ಬಾಣಂತಿ, ಮಗು ಸಾವು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಅಥಣಿ | ಕಳಪೆ ರಸ್ತೆ: ಬಾಣಂತಿ, ಶಿಶುವನ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ಸಾಗಿಸಿದರು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಅಥಣಿ | ಕಳಪೆ ರಸ್ತೆ: ಬಾಣಂತಿ, ಶಿಶುವನ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ಸಾಗಿಸಿದರು
ಅಥಣಿ | ಕಳಪೆ ರಸ್ತೆ: ಬಾಣಂತಿ, ಶಿಶುವನ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ಸಾಗಿಸಿದರು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಮೂಢನಂಬಿಕೆ: ಶೆಡ್‍ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದ ಬಾಣಂತಿ, ಮಗು; ಮನೆ ಸೇರಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮೂಢನಂಬಿಕೆ: ಶೆಡ್‍ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದ ಬಾಣಂತಿ, ಮಗು; ಮನೆ ಸೇರಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಮೂಢನಂಬಿಕೆ: ಶೆಡ್‍ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದ ಬಾಣಂತಿ, ಮಗು; ಮನೆ ಸೇರಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
BelagaviDeath

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT