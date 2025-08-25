ಸೋಮವಾರ, 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbelagavi
ADVERTISEMENT

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ: ಬಿಟ್ಟುಬಿಡದೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆ; ಹದಗೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಗಳು, ಸವಾರರ ಗೋಳು!

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಪಟ್ಟಣವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಚಕಾರ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 3:08 IST
Last Updated : 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 3:08 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯ ಅಂಕಲಿ ಖೂಟದ ಬಳಿ ಇರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ದಾಟಲು ವಾಹನ ಸವಾರರು ಪರದಾಡುತ್ತಿರುವುದು
ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯ ಅಂಕಲಿ ಖೂಟದ ಬಳಿ ಇರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ದಾಟಲು ವಾಹನ ಸವಾರರು ಪರದಾಡುತ್ತಿರುವುದು
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಂಚಣಿ ಬಳಿಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲು ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ಪರದಾಡುತ್ತಿರುವುದು
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಂಚಣಿ ಬಳಿಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲು ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ಪರದಾಡುತ್ತಿರುವುದು
ಮಂಜುನಾಥ ಪರಗೌಡ
ಮಂಜುನಾಥ ಪರಗೌಡ
ಮಹೇಶ ಪತ್ತಾರ
ಮಹೇಶ ಪತ್ತಾರ
ಜಗದೀಶ ಈಟಿ 
ಜಗದೀಶ ಈಟಿ 
ಪೂಜಾ ಸಾಳುಂಕೆ
ಪೂಜಾ ಸಾಳುಂಕೆ
ರಾಜೇಶ ಬುರ್ಲಿ
ರಾಜೇಶ ಬುರ್ಲಿ
ಈರಣ್ಣ ಕಡಾಡಿ
ಈರಣ್ಣ ಕಡಾಡಿ
ಈರಣ್ಣ ಕಡಾಡಿ
ಈರಣ್ಣ ಕಡಾಡಿ
ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ
ಮಂಜುನಾಥ ಪರಗೌಡ ವಾಹನ ಸವಾರ ಕೇರೂರ
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ರಸ್ತೆಗಳ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಡಕಾಗಿದೆ. ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಆತಂಕದಿಂದ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
-ಮಹೇಶ ಪತ್ತಾರ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ
ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಧಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ
ಪೂಜಾ ಸಾಳುಂಕೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಮಹಿಳೆ
ಪಟ್ಟಣದ ಹಲವು ಕಡೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಮಳೆ ನಿಂತ ತಕ್ಷಣ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು
ಜಗದೀಶ ಈಟಿ, ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಪುರಸಭೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ಕರೆದು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ
- ರಾಜೇಶ ಬುರ್ಲಿ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ
roadchikkodi

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT