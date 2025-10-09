ಗುರುವಾರ, 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbelagavi
ADVERTISEMENT

ಬೋರ್‌ವೆಲ್ ಸೇರುತ್ತಿದೆ ಕಲುಷಿತ ನೀರು: ಜನರಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಆತಂಕ

ಮೈದುಂಬಿದ ತುಂಬಿಕೆರೆಗೆ ಸೇರುತ್ತಿದೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಲುಷಿತ ನೀರು,
ಶಿವಾನಂದ ವಿಭೂತಿಮಠ
Published : 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:17 IST
Last Updated : 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:17 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ನೀರು ಸೇರಿದ್ದರಿಂದ ನಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಪುನೀರು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರು ಪೂರೈಸಲಾಗುವುದು.
-ರವಿಶಂಕರ ಮಾಸ್ತಿಹೊಳಿಮಠ, ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ. ಎಂ.ಕೆ.ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ
ಎಂ.ಕೆ.ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ತುಂಬುಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌
ಎಂ.ಕೆ.ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ತುಂಬುಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌
ಎಂ.ಕೆ.ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ನಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ ಕಲುಷಿತ ನೀರು
ಎಂ.ಕೆ.ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ನಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ ಕಲುಷಿತ ನೀರು
BelagaviPollutionDrinking Water Crisis ‌Drinking water problem

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT