<p><strong>ಎಂ.ಕೆ.ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: </strong>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ತುಂಬು ಕೆರೆಗೆ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿಯಿಂದ ನೀರು ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮೈದುಂಬುತ್ತಿರುವ ಕೆರೆಗೆ ಅಕ್ಕ-ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗಳ ಶೌಚಗೃಹದ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನೀರು ಸೇರುತ್ತಿದೆ. ಕೆರೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಕಲುಷಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಭೀತಿ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಕೆರೆಯೊಳಗೆ ಪಟ್ಟಣದ ಕೆಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಸುವ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳಿದ್ದು, ಕೆರೆ ಭರ್ತಿಯಿಂದ ಅವು ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿವೆ. ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಮಿಶ್ರಣಗೊಂಡಿರುವ ಕೆರೆಯ ನೀರು ಕೊಳವೆಬಾವಿಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ನೀರು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಆ ನೀರನ್ನೇ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಮಿಶ್ರಿತ ನೀರು ಬಳಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಬೀತಿ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಬೇರೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ತಮಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಸಬೇಕೆಂದು ನಿವಾಸಿಗಳು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ನೀರಿಲ್ಲದೇ ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದ ತುಂಬುಕೆರೆಯನ್ನು ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿಯಿಂದ ತುಂಬಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಊರಿನ ಜನರ ದಾಹ ನೀಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕೆರೆ ಈಗ ಮೈದುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿಯಿಂದ ಜಾಕ್ವೆಲ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಕೆರೆಗೆ ಸೇರುತ್ತಿರುವ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ತಡೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಿವಾಸಿಗಳು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ತಮಗೆ ಬೇರೊಂದು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಓಣಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಸಬೇಕೆಂದು ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಮಹಾಂತೇಶ ಗಣಾಚಾರಿ, ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಬಡಿಗೇರ, ಸಿದ್ರಾಮ ಗಣಾಚಾರಿ, ಶಿವಯ್ಯ ಮುಗದೈನವರಮಠ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><blockquote>ಬೋರ್ವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ನೀರು ಸೇರಿದ್ದರಿಂದ ನಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಪುನೀರು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರು ಪೂರೈಸಲಾಗುವುದು.</blockquote><span class="attribution">-ರವಿಶಂಕರ ಮಾಸ್ತಿಹೊಳಿಮಠ, ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ. ಎಂ.ಕೆ.ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ</span></div>