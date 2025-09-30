ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಯೋಜನೆ: ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಆರಂಭ

<p><strong>ಬೆಳಗಾವಿ:</strong> ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಎಫ್ಎಕ್ಯೂ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹೆಸರು, ಉದ್ದು ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಖರೀದಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹೆಸರಿನ ದರ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹8,768, ಉದ್ದಿನ ದರ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹7,800, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ದರ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹7,721 ಇದೆ. ನೋಂದಣಿ ಅವಧಿ ಸೆ.29ರಿಂದ 80 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇದೆ.</p>.<p>ಹೆಸರು, ಉದ್ದಿನ ನೋಂದಣಿ, ಖರೀದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮೊ.ಸಂ.9449864445, 9449864471, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮೊ.ಸಂ. 9900553048 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.</p>.<p>ಹೆಸರು ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು: ರಾಮದುರ್ಗ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ, ಗೋಕಾಕ ಮತ್ತು ಸವದತ್ತಿಯ ಟಿಎಪಿಸಿಎಂಎಸ್ಗಳು, ಹುಲಕುಂದ, ಮುರಗೋಡ, ಯರಗಟ್ಟಿ, ದೊಡವಾಡ, ಮೂಡಲಗಿಯ ಪಿಕೆಪಿಎಸ್ಗಳು.</p>.<p>ಉದ್ದಿನ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು: ಅಥಣಿಯ ಎಪಿಎಂಸಿ ಯಾರ್ಡ್, ಸವದತ್ತಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತ್ತು ಗೋಕಾಕದ ಟಿಎಪಿಸಿಎಂಎಸ್ಗಳು, ಕನ್ನಾಳ, ಕಟಗೇರಿ, ತೆಲಸಂಗ, ದೊಡವಾಡ, ಮೂಡಲಗಿ, ಮುರಗೋಡ ಪಿಕೆಪಿಎಸ್ಗಳು. </p>.<p>ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು: ರಾಮದುರ್ಗ, ಸವದತ್ತಿ ಮತ್ತು ಗೋಕಾಕದ ಟಿಎಪಿಸಿಎಂಎಸ್ಗಳು, ಹುಲಕುಂದ, ಮೂಡಲಗಿಯ ಪಿಕೆಪಿಎಸ್ಗಳು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>