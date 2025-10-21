ಮಂಗಳವಾರ, 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಬೆಳಗಾವಿ | ಸಡಗರದ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆಗೆ ಚಾಲನೆ

ಮನೆಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಜನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 1:51 IST
Last Updated : 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 1:51 IST
ದೀಪಾವಳಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕಾಕತಿವೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನರು ಚೆಂಡು ಹೂವು ಖರೀದಿಸಿದರು
ಬೆಳಗಾವಿಯ ಅಶೋಕ ನಗರದ ಪುಷ್ಪ ಹರಾಜು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು
Belagavi

