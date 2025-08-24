ಭಾನುವಾರ, 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbelagavi
ADVERTISEMENT

ಬೆಳಗಾವಿ: ಗೋವಿನಜೋಳ ಕಾಳಿನಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಗಣಪ– ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ

ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಮೂರ್ತಿ
ಮಾಮ್‌ಹುಸೇನ್‌ ಗೂಡುನವರ
ಇಮಾಮ್‌ಹುಸೇನ್‌ ಗೂಡುನವರ
Published : 23 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 23:52 IST
Last Updated : 23 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 23:52 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಸುನೀಲ ಆನಂದಾಚೆ
ಸುನೀಲ ಆನಂದಾಚೆ
ಮೇಘನ್‌ ಲಂಗರಕಾಂಡೆ
ಮೇಘನ್‌ ಲಂಗರಕಾಂಡೆ
Ganesh Fastival

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT