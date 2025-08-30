ಶನಿವಾರ, 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಹುಕ್ಕೇರಿ: ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಘದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

Published : 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:34 IST
Last Updated : 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:34 IST
ಹುಕ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದವರ ಧರಣಿ ನಿರತ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚೂನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ವಿವರಿಸಿದರು.
