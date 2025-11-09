ಭಾನುವಾರ, 9 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಮೂಡಲಗಿ| ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ರೈತರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ: ಮುರುಘರಾಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:05 IST
Last Updated : 9 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:05 IST
ಮೂಡಲಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುರ್ಲಾಪುರ ಕ್ರಾಸ್‌ದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿನ ದರ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ನೀಡಿದ ನಂತರ ರೈತರು ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿದರು
ಮೂಡಲಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುರ್ಲಾಪುರ ಕ್ರಾಸ್‌ದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿನ ದರ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ನೀಡಿದ ನಂತರ ರೈತರು ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿದರು
ಗುರ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದ ರೈತರ ಹೋರಾಟ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸಿದೆ. ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ
ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ ಸಕ್ಕರೆ ಸಚಿವ
BelagaviFarmers protest

