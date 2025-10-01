ಬುಧವಾರ, 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ನವಲಿಹಾಳ: ಗಾಂಧಿ ಕುರುಹುಗಳು ವಿಲವಿಲ

90 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಹಾತ್ಮ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಊರಿನಲ್ಲಿವೆ ಮನೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬಾವಿ
ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಎಸ್. ಚಿನಕೇಕರ
Published : 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:58 IST
Last Updated : 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:58 IST
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನವಲಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ತಂಗಿದ್ದ ಮನೆಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಸಸಿಯೊಂದನ್ನು ನೆಟ್ಟ ಕ್ಷಣ
ಗಾಂಧೀಜಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂಬುದೇ ಹೆಮ್ಮೆ. ಆ ಮನೆ ಬಾವಿ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು
ರೇಖಾ ಮೆಹತಾ (ಗುಜ್ಜರ) ಗಾಂಧೀಜಿ ವಾಸ್ತವ್ಯವಿದ್ದ ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕ
90 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನವಲಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಕುರುಹುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಮಾರಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು
ಸಚಿನ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನವಲಿಹಾಳ
