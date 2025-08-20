ಗುರುವಾರ, 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
PHOTOS | ಭಾರಿ ಮಳೆ: ಮೈದುಂಬಿದ ಗೋಕಾಕ ಜಲಪಾತ ಕಂಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ...

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 14:33 IST
Last Updated : 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 14:33 IST
ಗೋಕಾಕ ಜಲಪಾತ ನೋಡಲು ಸೇರಿದ ಜನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರಗಳು: ಸಂತೋಷ ಈ. ಚಿನಗುಡಿ

ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿ ಉಕ್ಕೇರಿದ ಪರಿಣಾಮ ಗೋಕಾಕ ಜಲಪಾತ ರುದ್ರ ರಮಣೀಯವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರಗಳು: ಸಂತೋಷ ಈ. ಚಿನಗುಡಿ

ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿ ಉಕ್ಕೇರಿದ ಪರಿಣಾಮ ಗೋಕಾಕ ಜಲಪಾತ ರುದ್ರ ರಮಣೀಯವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರಗಳು: ಸಂತೋಷ ಈ. ಚಿನಗುಡಿ

ಗೋಕಾಕದ ಉಪ್ಪಾರ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ‌ ನುಗ್ಗಿದ ಘಟಪ್ರಭಾ ನೀರು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರಗಳು: ಸಂತೋಷ ಈ. ಚಿನಗುಡಿ

ಗೋಕಾಕದ ರಸ್ತೆಯೊಂದರ ಮೇಲೆ ನೀರು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರಗಳು: ಸಂತೋಷ ಈ. ಚಿನಗುಡಿ

ಗೋಕಾಕದ ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿಯ ಮನೆ‌ ಹಾಗೂ ಮನೆಗಳಿಗೆ ‌ನುಗ್ಗಿದ ನೀರು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರಗಳು: ಸಂತೋಷ ಈ. ಚಿನಗುಡಿ

ಗೋಕಾಕದ ಖಬರಸ್ಥಾನ್ ವರೆಗೂ‌ ನುಗ್ಗಿದ ಘಟಪ್ರಭಾ ನೀರು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರಗಳು: ಸಂತೋಷ ಈ. ಚಿನಗುಡಿ

