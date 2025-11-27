ಗುರುವಾರ, 27 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಹುಕ್ಕೇರಿ | ‘ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯ ಈಡೇರಿಸಲು ಸಮಭಾವದಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ’ : ಮಲ್ಲಾಡ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:04 IST
Last Updated : 27 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:04 IST
ಹುಕ್ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಕೋರ್ಟ್ ವೃತ್ತದ ಬಳಿಯ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿಯ ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೂರ್ತಿ ಎದುರು ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠಿಕೆ ಬೋಧಿಸಲಾಯಿತು

Indian ConstitutionConstitutionConstitution Daydr br ambedkar
