ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮುದ್ರ ದುರಂತ: ಮೃತರ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ,ನಾಲ್ವರು ಸುರಕ್ಷಿತ

<p><strong>ಖಾನಾಪುರ (ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ)</strong>: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಿಂಧುದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವೆಂಗುರ್ಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿರೋಡಾದ ವೇಳಾಗರ ಬೀಚಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮೂವರ ಶವಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದ ನಾಲ್ವರೂ ಬದುಕುಳಿದು, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಖಾನಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲೋಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಎಂಟು ಜನ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಅ.2ರಂದು ದಸರೆ ರಜೆ ಕಳೆಯಲು ಬೀಚಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಬೋಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಹಾರಕ್ಕೆಂದು ತೆರಳಿದ್ದಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೋಟ್ ಮುಳುಗಿತು. </p>.<p>ಲೋಂಡಾದ ಇರ್ಫಾನ್ ಇಸಾಕ್ ಕಿತ್ತೂರ (35), ಇವರ ಪತ್ನಿ ಫರಿನಾ ಇರ್ಫಾನ್ ಕಿತ್ತೂರ್ (31), ಇವರ ಪುತ್ರ ಇಬಾದ್ ಇರ್ಫಾನ್ ಕಿತ್ತೂರ್ (12) ಹಾಗೂ ಇರ್ಫಾನ್ ಅವರ ತಮ್ಮನ ಮಗ ಇಕ್ವಾನ್ ಇಮ್ರಾನ್ ಕಿತ್ತೂರ್ (15) ಜಲ ಸಮಾಧಿಯಾದವರು.</p>.<p>ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಇಮ್ರಾನ್ ಇಸಾಕ್ ಕಿತ್ತೂರ್ (37), ಜಬಿನ್ ಇಮ್ರಾನ್ ಕಿತ್ತೂರ್ (32), ಇಜಾನ್ ಇಮ್ರಾನ್ ಕಿತ್ತೂರ್ (10), ಇಸ್ರಾ ಇಮ್ರಾನ್ ಕಿತ್ತೂರ (17) ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾವಂತವಾಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಂತರಸಂಜೆ ಲೋಂಡಾಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಾನಾಪುರ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.ದಸರಾ ರಜೆ ಕಳೆಯಲು ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರ ಪಾಲಾದ ಕುಟುಂಬ: ಮೂವರ ಸಾವು, ನಾಲ್ವರು ನಾಪತ್ತೆ.