ಶುಕ್ರವಾರ, 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ದಸರೆ ರಜೆ ಕಳೆಯಲು ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರ ಪಾಲಾದ ಕುಟುಂಬ: ಮೂವರ ಸಾವು, ನಾಲ್ವರು ನಾಪತ್ತೆ

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮೂವರ ಸಾವು, ನಾಲ್ವರು ನಾಪತ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 17:40 IST
Last Updated : 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 17:40 IST
Belagavi

Belagavi

