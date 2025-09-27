ಶನಿವಾರ, 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಕಾರ್ಖಾನೆ ಗತವೈಭವ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವೆ: ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳಕರ್

ಮಲಪ್ರಭಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಚುನಾವಣೆ: ಸಚಿವೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 1:53 IST
Last Updated : 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 1:53 IST
26mkh1(A) ಮಲಪ್ರಭಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಪುನಶೇತ್ಚನ ಪೆನಲ್ ಪ್ರಚಾರಾರ್ಥ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಚಿವೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳಕರ್ ಶಾಸಕ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ ಪಾಟೀಲ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಚುನಾವಣಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಚನ್ನರಾಜ ಹಟ್ಟಿಹೊಳಿ. ‌
Belagavi

