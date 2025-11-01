ಶನಿವಾರ, 1 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbelagavi
ADVERTISEMENT

ಎಂಇಎಸ್ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಲು ಯತ್ನ: ಕನ್ನಡ ಹೋರಾಟಗಾರರು ವಶಕ್ಕೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:43 IST
Last Updated : 1 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:43 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಬೆಳಗಾವಿ|ಎಂಇಎಸ್‌ನಿಂದ ಕರಾಳ‌ ದಿನ ಆಚರಣೆ: ನಾಡವಿರೋಧಿ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬೆಳಗಾವಿ|ಎಂಇಎಸ್‌ನಿಂದ ಕರಾಳ‌ ದಿನ ಆಚರಣೆ: ನಾಡವಿರೋಧಿ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು
ಬೆಳಗಾವಿ|ಎಂಇಎಸ್‌ನಿಂದ ಕರಾಳ‌ ದಿನ ಆಚರಣೆ: ನಾಡವಿರೋಧಿ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು
BelagaviKannada Activists

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT