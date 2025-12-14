ಭಾನುವಾರ, 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ  ₹2.30 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ: ಸಚಿವ ಜಮೀರ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್

ಕೊಳಗೇರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ವಿತರಣೆ: ಸಚಿವ ಜಮೀರ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್
Published : 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:38 IST
Last Updated : 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:38 IST
ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿವಿಧ ಕೊಳಗೇರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ವಸತಿ ವಕ್ಫ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವ ಜಮೀರಅಹ್ಮದ ಖಾನ್ ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದರು
