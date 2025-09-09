ಮಂಗಳವಾರ, 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಆರ್‌ಸಿಯು: ಬದಲಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ತಂದಿಟ್ಟ ಫಜೀತಿ!

ಮೂರನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಮರುಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನಿರಾಕರಣೆ, 250 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ
ಮಾಮ್‌ಹುಸೇನ್‌ ಗೂಡುನವರ
Published : 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:06 IST
Last Updated : 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:06 IST
RCU

