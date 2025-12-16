19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್: ದೀಕ್ಷಾ ಕೈಚಳಕ; ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಜಯ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ದೀಕ್ಷಾ ಹೊನುಶ್ರೀ (33ಕ್ಕೆ 4) ಅವರ ಕೈಚಳಕದ ನೆರವಿನಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡವು ಬಿಸಿಸಿಐ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಹಿಳೆಯರ ಏಕದಿನ ಟ್ರೋಫಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ 43 ರನ್ಗಳಿಂದ ಛತ್ತೀಸಗಢ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು.</p><p>ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ರಾಜೀವಗಾಂಧಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಲೀಟ್ ಗುಂಪಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಚಿತಾ ಹತ್ವಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ರಾಜ್ಯ ತಂಡ ಗೆಲುವಿನ ಓಟ ಮುಂದುವರಿಸಿತು.</p><p>ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡವು ಕಾಶ್ವಿ ಕಂಡಿಕುಪ್ಪ (64;77ಎ) ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ 48.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 180 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಛತ್ತೀಸಗಢ ತಂಡದ ಮಹೆಕ್ ನರ್ವಾಸೆ, ಶ್ರೇಯಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮತ್ತು ದೀಪ್ತಿಕಾ ಭಗತ್ ತಲಾ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.</p><p>ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಛತ್ತೀಸಗಢ ತಂಡವನ್ನು 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 137 ರನ್ ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಶಕ್ತವಾಯಿತು.</p><p>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರ್: ಕರ್ನಾಟಕ: 48.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 180 (ಕಾಶ್ವಿ ಕಂಡಿಕುಪ್ಪ 64; ಮಹೆಕ್ ನರ್ವಾಸೆ 38ಕ್ಕೆ 2, ಶ್ರೇಯಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ 39ಕ್ಕೆ 2, ದೀಪ್ತಿಕಾ ಭಗತ್ 35ಕ್ಕೆ 2). ಛತ್ತೀಸಗಢ: 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 137 (ಯತಿ ಶರ್ಮಾ 34, ಭವಿಕಾ ಸಾಹು 36; ದೀಕ್ಷಾ ಹೊನುಶ್ರೀ 33ಕ್ಕೆ 4). ಫಲಿತಾಂಶ: ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ 43 ರನ್ಗಳ ಜಯ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>