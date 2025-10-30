ಗುರುವಾರ, 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ರಾಣಿ ಶುಗರ್ಸ್‌ ವೈಭವ ಮರಳುವ ವಿಶ್ವಾಸ: ಸಚಿವೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳಕರ

ಮಲಪ್ರಭಾ ಸಹಕಾರ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ 2025–26ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಬ್ಬು ನುರಿಸುವ ಹಂಗಾಮಿಗೆ ಚಾಲನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:21 IST
Last Updated : 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:21 IST
ಉತ್ತಮ ಹಂಗಾಮು ಸಿಕ್ಕರೆ ಬೋನಸ್ ಹಾಗೂ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 4 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಕ್ರಷಿಂಗ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಕಬ್ಬು ಕಳಿಸಿ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ
ಬಾಬಸಾಸಾಹೇಬ ಪಾಟೀಲ ಶಾಸಕ
ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಾಗೂ ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮನೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲು ಹಣ ಮೀಸಲಿಡುತ್ತೇವೆ
ಚನ್ನರಾಜ ಹಟ್ಟಿಹೊಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಣಿ ಶುಗರ್ಸ್‌
