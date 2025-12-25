ಗುರುವಾರ, 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಬೆಳಗಾವಿ: ಟಿಸಿಎಂಎಸ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬಾರದ ಆರ್‌ಎಫ್ಒ

ವರ್ಗಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ‌ಪ್ರಭಾವ * ಪ್ರಬಲರ ಶಿಫಾರಸು* ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ
ಮಾಮ್‌ಹುಸೇನ್‌ ಗೂಡುನವರ
ಇಮಾಮ್‌ಹುಸೇನ್‌ ಗೂಡುನವರ
Published : 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:22 IST
Last Updated : 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:22 IST
ಈಶ್ವರ ಬಿ. ಖಂಡ್ರೆ
ಈಶ್ವರ ಬಿ. ಖಂಡ್ರೆ
ಟಿಸಿಎಂಎಸ್‌ಗೆ ಆರ್‌ಎಫ್‌ಒ ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಿ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ವರ್ಗಾವಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ವಿಚಾರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಬೇಗ ಅದು ಈಡೇರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ
ಸಿ.ಎಸ್‌.ಷಡಾಕ್ಷರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘ
ಟಿಸಿಎಂಎಸ್‌ಗೆ ಆರ್‌ಎಫ್‌ಒ ವೃಂದದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು
ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ
