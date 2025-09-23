ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಬೆಳಗಾವಿ | ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಚಾಲನೆ

12 ಲಕ್ಷ ಕುಟುಂಬಗಳ ಗುರುತು, ಮನೆ–ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಗಣತಿದಾರರು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 1:55 IST
Last Updated : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 1:55 IST
ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ ಪ್ರದೇಶದ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಗಣತಿದಾರರು ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ವಾಪಸ್‌ ಹೋದರು
Belagavi

