ಕಬ್ಬಿಗೆ ₹3,300 ಬೆಲೆ ಘೋಷಣೆ | ರೈತರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ದೊರೆತ ವಿಜಯ: ಶಶಿಕಾಂತ ಗುರೂಜಿ

ಗುರ್ಲಾಪುರ ಕ್ರಾಸ್‌ದಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:11 IST
Last Updated : 8 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:11 IST
BelagavisugarcaneSugarcane price

