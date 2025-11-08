ಶನಿವಾರ, 8 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ ₹3500 ದರ ನಿಗದಿಗೆ ಆಗ್ರಹ: ಸರ್ಕಾರ ವಿರುದ್ಧ ಬಾರಕೋಲು ಚಳವಳಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:04 IST
Last Updated : 8 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:04 IST
ಬೈಲಹೊಂಗಲದಲ್ಲಿ ಐದನೇ ದಿನದ ರೈತರ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರವೀಣ ಜೈನ ಅವರಿಗೆ ರೈತರು ಘೇರಾವ್ ಹಾಕಿದರು
