ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ ₹3500 ದರ ನಿಗದಿಗೆ ಆಗ್ರಹ: ರೈತರಿಂದ ಉರುಳು ಸೇವೆ

<p><strong>ಅಥಣಿ:</strong> ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ ₹3500 ದರ ನಿಗದಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ರೈತರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆ 4ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು, ರೈತರು, ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರು, ಕನ್ನಡಪರ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಉರುಳು ಸೇವೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಶಿವಯೋಗಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ವೀರರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಅರೆ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಕಬ್ಬಿನ ಹೊರೆ ಮತ್ತು ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಬುತ್ತಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿ ವಿನೂತನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.<br><br>ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಸೇನೆಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಾದೇವ ಮಡಿವಾಳ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಕ್ಕರೆ ದರ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ನೀಡಿರುವ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಮಾಲೀಕರು ಈಗ ಸಕ್ಕರೆ ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ₹3500 ಕೊಡಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕನ್ನಡಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಅಣ್ಣಾಸಾಬ ತೆಲಸಂಗ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸರ್ಕಾರ ಮೊoಡುತನ ಬಿಟ್ಟು, ರೈತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ರೈತ ಮುಖಂಡರಾದ ರಾಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಜಗನ್ನಾಥ ಬಾಮನಿ, ಉದಯ ಮಾಕಾಣಿ, ಮುರಿಗೆಪ್ಪ ಹೊನವಾಡ, ಮಹಾದೇವ ಕುಚನೂರ, ಸಂಗಪ್ಪ ಕರಿಗಾರ, ಮಹದೇವ ಹೋನಮನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ರೈತ ಮುಖಂಡರು, ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>