ತೊಗರಿ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ | ಬಾರದ ರೈತರು: 14 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪೈಕಿ 8ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟ

ಮಾಮ್‌ಹುಸೇನ್‌ ಗೂಡುನವರ
ಇಮಾಮ್‌ಹುಸೇನ್‌ ಗೂಡುನವರ
Published : 27 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:06 IST
Last Updated : 27 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:06 IST
ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಷ್ಟೇ ದರ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಯೋಜನೆ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ರೈತರಿಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಹೆಚ್ಚಿನ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು 
ಮಹಾದೇವ ಮಡಿವಾಳ, ರೈತ ಅಥಣಿ
ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ತೊಗರಿ ದರ ₹7800 ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ₹ 8 ಸಾವಿರ ದರ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಖಾಸಗಿಯವರು ರೈತರ ಬಳಿ ನೇರ ತೊಗರಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರು ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳತ್ತ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಚಬನೂರ, ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಇಲಾಖೆ
