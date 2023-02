ನಾರುವ ಶೌಚಾಲಯ, ಬೆಡ್ಡಿಲ್ಲದ ಬೆಡ್! ‘ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್’ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟ AAP

ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೃಹತ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡಿದ್ದ 108 ‘ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್‌’ಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವುದಾಗಿ ಆಮ್‌ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.

ಶಾಂತಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವನ್ನಾರಪೇಟೆಯ ‘ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್‌’ನ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಎಎಪಿ ಗುರುವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವುದನ್ನು ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದೆ.

ಹಾಸಿಗೆಯೇ ಇಲ್ಲದ ಮಂಚ, ನೆಪ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಔಷಧ, ಮುರಿದು ಹೋದ ಕುರ್ಚಿ–ಮೇಜು, ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕಾಪಾಡದ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದು ಬಿಜೆಪಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿರುವ 'ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್'...

ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ 4 ಔಷಧಿ, ಗಬ್ಬು ನಾರುವ ಶೌಚಾಲಯ...

ಬೆಡ್ಡಿಲ್ಲದ ಬೆಡ್!

Look how the facilities of BJP's Namma Clinic@BSBommai @mla_sudhakar @BJP4Karnataka pic.twitter.com/g8PIHjfZ6e

— AAP Bengaluru (@AAPBangalore) February 9, 2023