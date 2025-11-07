ಗುರುವಾರ, 6 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಹಣ ಸುಲಿಗೆ, ಡ್ರಗ್ಸ್, ಅತ್ಯಾಚಾರದಂತಹ ಆರೋಪ: ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 25 ಪೊಲೀಸರ ಅಮಾನತು

ಪೆಡ್ಲರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ನಂಟು, ಹಣ ಸುಲಿಗೆ, ಅತ್ಯಾಚಾರದಂತಹ ಆರೋಪ
ಆದಿತ್ಯ ಕೆ.ಎ
Published : 6 ನವೆಂಬರ್ 2025, 19:16 IST
Last Updated : 6 ನವೆಂಬರ್ 2025, 19:16 IST
ಪೊಲೀಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯದ್ದು ತಪ್ಪು ಎಂಬುದು ಸಾಬೀತಾದಾದರೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಲಾಖಾ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಸೀಮಾಂತ್‌ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್‌ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು
KarnatakaPoliceSuspensionCriminal Activities

