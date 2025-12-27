ಬೆಂಗಳೂರು: ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಮಂಡೂರು ಹಾಗೂ ಕೋನದಾಸಪುರ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ತ್ರೈ ಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಭಾನುವಾರ (ಡಿ.28) ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5ರವರೆಗೆ ನಗರದ ವಿವಿಧೆಡೆ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆ<br>ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಬೆಸ್ಕಾಂ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p><strong>ಪ್ರದೇಶಗಳು: </strong>ಮಂಡೂರು ಕೇಂದ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಂಡೂರು, ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಡಗಾನಹಳ್ಳಿ, ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಟ್ರಾಂಕ್ಯೂಲಿಟಿ, ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಭುವನವಿಸ್ಟ್, ಗುಂಡೂರು, ಬೈಯ್ಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಕಮ್ಮಸಂದ್ರ, ಚಿಕ್ಕಸಂದ್ರ, ಬಿದರಹಳ್ಳಿ, ಮಾರಸಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶ.</p><p>ಕೋನದಾಸಪುರ ಕೇಂದ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆವಲಹಳ್ಳಿ, ಚಿಮಸಂದ್ರ, ಹಿರಂಡಹಳ್ಳಿ, ಕಿತ್ತಗನೂರು, ಹಳೆಹಳ್ಳಿ, ಕನ್ನಮಂಗಲ, ಶೀಗೆಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>