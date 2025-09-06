ಶನಿವಾರ, 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbengaluru city
ADVERTISEMENT

ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಸವೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿ ಅನಾವರಣ

ಬಸವತತ್ವ ಪಾಲನೆಯಿಂದ ಸುಂದರ ಸಮಾಜ: ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 16:16 IST
Last Updated : 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 16:16 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
BS YediyurappaEshwara KhandreBasavanna

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT