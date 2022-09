ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳು ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಂತೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದೆಗೆಡುತ್ತದೆ. ನಗರದಲ್ಲೀಗ ಗುಂಡಿಗಳಿಲ್ಲದ ರಸ್ತೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ.

ಬದಲಾದ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮೂದಲು ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಈ ನಡುವೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಯೊಂದು (Abizer's Pothole) ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಗೂಗಲ್‌ ಮ್ಯಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಈ ಗುಂಡಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹೌದು, ಇದು ವಿಚಿತ್ರ ಅನಿಸಿದರೂ ಸತ್ಯ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ ‌ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲೂ ನಾಗರಿಕರಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಿವ್ಯೂ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

In Bangalore, Potholes are landmarked on Google and have reviews 😂😂 pic.twitter.com/1zc6n3cuVV

ನಿಮೊ ತಾಯ್ ಎಂಬ ಟ್ವಿಟರ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗುಂಡಿ ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲೂ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಿವ್ಯೂ ಪಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಗದೊಂದು ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್‌ನಿಂದ ಗುಂಡಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಂಡಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂತಹ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ ನಾವು ಹಿಂದೆಂದೂ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಭೇಟಿ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಂಡಿ ಎಂದು ಗೂಗಲ್‌ ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

Quick reposnse from the Authorities. Landmark removed from Google. https://t.co/F5dZB8DkUw

Abizers Pothole removed from GMaps, but now we have another one, with new reviews 😂😂 pic.twitter.com/Lw90AOxNPj

— Nimo Tai 🇮🇳 (@Cryptic_Miind) September 21, 2022