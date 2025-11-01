ಬೆಂಗಳೂರು | ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ: ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಏಕರೂಪ ದರ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲವೇ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಪಡೆಯುವ ಹಾಗೂ ಏಕರೂಪ ದರ ನಿಗದಿ ಸಂಬಂಧ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಜಲಮಂಡಳಿಯು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯೇ ಆಗಿನ ಬಿಬಿಎಂಪಿಯಿಂದ ತನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರುವ ಶುದ್ದ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಹಿಂದಿನ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಶುದ್ದ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಆದಾಯದ ಸ್ವರೂಪ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೀರು ಶುದ್ದೀಕರಣದ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಹೊಸ ರೂಪ ನೀಡುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ನಿರಂತರ, ಶುದ್ದ ನೀರು ಸಿಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಏಕರೂಪದ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ನಾಣ್ಯ ಹಾಕುವ ಪ್ರಮೇಯವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಜಲಮಂಡಳಿ ರೂಪಿಸುವ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲವೇ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಬಳಸಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀರು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆಟೋಮೇಷನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸುವುದಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ₹10 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಎಲ್ಲ ಘಟಕಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>55 ರಿಂದ 60 ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಂತೆ ಒಟ್ಟು 20 ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಸಾಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಘಟಕಗಳ ಮರು ಚಾಲನೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜಲಮಂಡಳಿ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 1,184 ಘಟಕಗಳು ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಲ್ಲದೇ ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿವೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ, ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು ಗೊಂದಲ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗದೇ ಬಳಕೆಯೇ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಿಬಿಎಂಪಿಗೆ ಆದಾಯವೂ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದಲೂ ದೂರುಗಳು ಬರುತ್ತಲೇ ಇದ್ದವು.</p>.<p>ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಜಲಮಂಡಳಿಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಜಲಮಂಡಳಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಿದ್ದರೂ ವಿಳಂಬವಾಗಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ವಹಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿ ಘಟಕಗಳ ಪುನಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>‘ಗುತ್ತಿಗೆ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಶೇ 60ರಷ್ಟು ಆದಾಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರರಿಗೆ ಶೇ 40ರಷ್ಟು ಆದಾಯ ಜಲಮಂಡಳಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಮಂಡಳಿಯೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಿದರೆ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಘಟಕದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಜತೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಆದಾಯವೂ ಬರಲಿದೆ. ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಶೇ 5ರಷ್ಟು ಆದಾಯ ಹೋಗಲಿದೆ. ಜಲಮಂಡಳಿ ಕಿಯೋಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲವೇ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಕಾರ್ಡ್ ಖರೀದಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<h2>ದರ ನಿಗದಿ ಆದಾಯ ಹಂಚಿಕೆ ಹೇಗೆ </h2><p>ಬಿಬಿಎಂಪಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ದರ ಏಕರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕಡೆ 20 ಲೀಟರ್ಗೆ ₹5 ₹10 ಇಲ್ಲವೇ ₹15 ಇತ್ತು. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಒಂದೇ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಜಲಮಂಡಳಿ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಆ ನಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಘಟಕವೊಂದರಿಂದ ಬೆಸ್ಕಾಂಗೆ ಅಂದಾಜು ₹12 ಸಾವಿರವರೆಗೂ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸುವ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>