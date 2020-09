ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕೊರಿಯರ್ ಸೆಂಟರ್‌ಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಬಂದಿದ್ದ ಲೆದರ್ ಬ್ಯಾಗ್‍ವೊಂದರಲ್ಲಿ ₹20 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 400 ಗ್ರಾಂನಷ್ಟು ಮೆಥಾಕ್ವಾಲೋನ್ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ ಈ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

Karnataka: Bengaluru Customs at Courier Centre in Kempegowda International Airport detected 400 grams of Methaqualone concealed in a leather bag, consigned to a Nigerian national already arrested in a recent case where 1.988 kgs of Ecstacy pills were seized at the same centre. pic.twitter.com/NvdF9XEFQl

