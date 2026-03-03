ಮಂಗಳವಾರ, 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಬೆಂಗಳೂರು: ₹18.55 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಜಪ್ತಿ,

8,335 ಎಲ್‌.ಎಸ್‌.ಡಿ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್‌ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 16:02 IST
Last Updated : 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 16:02 IST
ಅಶ್ವಿನ್‌

ಮುಬಿನಾ 
ಲಿಂಗರಾಜ್ ದಾಸ್‌ 
