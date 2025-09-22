ಸೋಮವಾರ, 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
Homedistrictbengaluru city
ಬೆಂಗಳೂರು | ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಮಯ: ಸಂಚಾಯ ಅಯೋಮಯ

ಪಟ್ಟಂದೂರು ಅಗ್ರಹಾರ: ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ತಪ್ಪದ ಗೋಳು * ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೂ ಸವಾಲು
ಶಿವರಾಜ್ ಮೌರ್ಯ
Published : 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:15 IST
Last Updated : 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:15 IST
ಪಟ್ಟಂದೂರು ಅಗ್ರಹಾರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಲಾರಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವುದು
bengalurupotholesRoad problem

