ಶನಿವಾರ, 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbengaluru city
ADVERTISEMENT

ಬೆಂಗಳೂರು | ಅಪಘಾತ: ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದ ಯುವತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಘಾತ

ತಂದೆ, ಪುತ್ರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ದಂಪತಿ ಪಾರು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 15:27 IST
Last Updated : 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 15:27 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಅಪಘಾತದ ದೃಶ್ಯ 
ಅಪಘಾತದ ದೃಶ್ಯ 
AccidentBengalore

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT