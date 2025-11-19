ಮಂಗಳವಾರ, 18 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbengaluru city
ADVERTISEMENT

Bengaluru Tech Summit: ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಸ್ಥಳ ಪತ್ತೆ ರೇಡಾರ್

ಟೆಕ್ ಶೃಂಗದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಅನಾವರಣ, ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಮಾದರಿಗಳು
ಕೆ.ಎಸ್.ಸುನಿಲ್
Published : 18 ನವೆಂಬರ್ 2025, 23:40 IST
Last Updated : 18 ನವೆಂಬರ್ 2025, 23:40 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕೃಷಿ ಡ್ರೋನ್ ‘ಕೃಷಿಕ2ಐ’
ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕೃಷಿ ಡ್ರೋನ್ ‘ಕೃಷಿಕ2ಐ’
ರೊಬೋಟ್ ಡಾಗ್
ರೊಬೋಟ್ ಡಾಗ್
Bengaluru Tech Summit

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT