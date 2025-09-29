ಸೋಮವಾರ, 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಬೆಂಗಳೂರು| ವ್ಹೀಲಿ: 37 ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣು

ಪುಂಡರ ಹಾವಳಿಗೆ ಬೀಳದ ಕಡಿವಾಣ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಜೀವಕ್ಕೂ ಆಪತ್ತು
ಆದಿತ್ಯ ಕೆ.ಎ
Published : 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:00 IST
Last Updated : 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:00 IST
ನಗರದ ರಸ್ತೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಯುವಕ ವ್ಹೀಲಿ ನಡೆಸಿದ್ದು ಹೀಗೆ
ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ವರ್ಷ 1.74 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ
–ಕಾರ್ತಿಕ್ ರೆಡ್ಡಿ ಜಂಟಿ ಪೊಲೀಸ್‌ ಕಮಿಷನರ್ ಸಂಚಾರ ವಿಭಾಗ
