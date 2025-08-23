ಶನಿವಾರ, 23 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಬಿಎಂಟಿಸಿ: ಎರಡು ಬಾರಿ ಅಪಘಾತವೆಸಗಿದರೆ ಚಾಲಕ ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾ

ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರೂ ಅಮಾನತು, ದಂಡ: * ಕಟ್ಟಿನಿಟ್ಟನ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಬಿಎಂಟಿಸಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 20:29 IST
Last Updated : 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 20:29 IST
BMTC

