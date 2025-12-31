ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿ ಅದಾಲತ್‌ ನಾಳೆ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿಯು ಗುರುವಾರ (ಜ.1) ವಿವಿಧ ಉಪವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅದಾಲತ್ ಅನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಪೂರ್ವ 1–1 ಉಪವಿಭಾಗದ ಅದಾಲತ್ ಬಿಇಎಂಎಲ್ ಲೇಔಟ್, ಪೂರ್ವ 2–1 ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರ, ಆಗ್ನೇಯ 1 ಹಲಸೂರು, ಆಗ್ನೇಯ 4 ಇಂದಿರಾನಗರ ಕ್ಲಬ್ ಹಿಂಭಾಗ, ಪಶ್ಚಿಮ 1–1 ವಿಜಯನಗರ 2ನೇ ಹಂತ, ಪಶ್ಚಿಮ 2–1 ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ, ವಾಯವ್ಯ–1 ರಾಜಾಜಿನಗರ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಶಾಲೆ ಹಿಂಭಾಗ, ವಾಯವ್ಯ–3 ಹೆಸರಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಎಂಇಐ ಲೇಔಟ್, ಕೇಂದ್ರ 1–1 ಹೈಗ್ರೌಂಡ್ಸ್, ಈಶಾನ್ಯ 1 ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಸುವರ್ಣ ಭವನ, ಉತ್ತರ 1–1 ಉಪವಿಭಾಗದ ಅದಾಲತ್ ಜಕ್ಕೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ 8762228888ಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>