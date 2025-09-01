ಸೋಮವಾರ, 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಕ್ರೈಸ್ಟ್‌ ವಿ.ವಿ: 'ಬಿಹೆವಿಯರಲ್ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಿ.ಜಿ ಕೋರ್ಸ್‌'

ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಡೀನ್ ಜಯಶಂಕರರೆಡ್ಡಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 16:04 IST
Last Updated : 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 16:04 IST
