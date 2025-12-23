ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಬ್ರೆಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊಕೇನ್ ಸಾಗಣೆ: ನೈಜೀರಿಯಾ ಮಹಿಳೆ ಬಂಧನ

ನೈಜೀರಿಯಾ ಮಹಿಳೆ ಬಂಧನ: ₹1.20 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಡ್ರಗ್ಸ್‌ ವಶ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 15:28 IST
Last Updated : 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 15:28 IST
ಬ್ರೆಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊಕೇನ್ ಸಾಗಾಣೆ
ಬ್ರೆಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊಕೇನ್ ಸಾಗಾಣೆ
cocaineBread

