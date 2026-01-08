ಡ್ರಗ್ಸ್ ವ್ಯಸನ:ಸಹಜ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಯೋಗ ಪೂರಕ;ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್ ಸಂಶೋಧಕರ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ದೃಢ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ‘ಹೆರಾಯನ್, ಮಾರ್ಫಿನ್, ಹೈಡ್ರೊಮಾರ್ಫಿನ್ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಡ್ರಗ್ಸ್ (ಒಪಿಯಾಡ್) ಸೇವಿಸುವವರು, ಸಹಜ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ದ್ವಿಗುಣ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಲು ಯೋಗ ಸಹಕಾರಿ’ ಎನ್ನುವುದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ನರವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್) ಸಂಶೋಧಕರು ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ.</p>.<p>ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯಸನ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಶೋಧಕರಾದ ಡಾ. ಹೇಮಂತ್ ಭಾರ್ಗವ್, ಭರತ್ ಹೊಳ್ಳ ಮತ್ತು ಸುದ್ದಲಾ ಗೌತಮ್ ಅವರು ಈ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ಮಾದಕ ವ್ಯಸನಿಗಳು ದುರಾಭ್ಯಾಸ ತ್ಯಜಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅವರ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಯೋಗ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆಯೇ’ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ‘ಜಮಾ ಸೈಕಿಯಾಟ್ರಿ’ ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಸಹಜ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವವರು, ಯೋಗವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಚೇತರಿಕೆ ಅವಧಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಡಿತವಾಗಲಿದೆ’ ಎಂಬ ಫಲಿತಾಂಶ ಈ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ದೊರೆತಿದೆ. </p>.<p>ಡ್ರಗ್ಸ್ ವ್ಯಸನಿಗಳಲ್ಲಿ 59 ಮಂದಿಯನ್ನು ಈ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಔಷಧದ ಜತೆಗೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದವರು ಐದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಜ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಔಷಧವೊಂದನ್ನೇ ಪಡೆದವರ ಈ ಅವಧಿ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ದೆಯ ಜತೆಗೆ ಆತಂಕ ಹಾಗೂ ನೋವು ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>‘ಯೋಗವು ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಣೆ ಹಾಗೂ ದೇಹದ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 45 ನಿಮಿಷಗಳ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸಹಜ ಭಂಗಿಗಳು, ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದವು’ ಎಂದು ಡಾ. ಹೇಮಂತ್ ಭಾರ್ಗವ್ ತಿಳಿಸಿದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>