ಬೆಂಗಳೂರು; ಡ್ರಗ್ಸ್ ದಂಧೆ ಸಂಬಂಧ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರ ಎದುರು ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಾಜರಾಗುವುದಾಗಿ ನಟಿ ರಾಗಿಣಿ ದ್ವಿವೇದಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಸಿಬಿ ನೀಡಿರುವ ನೋಟಿಸ್‌ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ರಾಗಿಣಿ, 'ನನ್ನ ವಕೀಲರು ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರ ಎದುರು ಹಾಜರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ‌.

My advocates have presented themselves before the police, have explained my difficulty in not being able to appear today and have sought time.

I am committed to appear on Monday morning before the police.( contd )

— 👑 Ragini Dwivedi 👑 (@raginidwivedi24) September 3, 2020