ಶುಕ್ರವಾರ, 9 ಜನವರಿ 2026
ನವೋದ್ಯಮಿಗಳ ಸೇತುಬಂಧ ಎಫ್‌ಸಿ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಎಕ್ಸ್‌ಪೊ

ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ * ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕದ ಕೊಂಡಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಜನವರಿ 2026, 20:02 IST
Last Updated : 9 ಜನವರಿ 2026, 20:02 IST
ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸಾಯದ ಉಪಕರಣಗಳು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದ್ದವು. ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ
ರಾಗಿ ಇನ್ನಿತರ ಧಾನ್ಯಗಳ ರಾಶಿ ವ್ಯವಸಾಯದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಜನರು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ
Vokkaligara Sanghavokkaliga communityEXPO

