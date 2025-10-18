ಶನಿವಾರ, 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಬೆಂಗಳೂರು | ಜಿಬಿಎ: ಶೇ 37ರಷ್ಟು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣ

ಕೊನೇ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಿದೆ 29 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:36 IST
Last Updated : 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:36 IST
bengaluruGreater Bengaluru

